В Нестерове вышедший на свободу уголовник совершил четыре преступления

Не долго находился на свободе 38-летний житель Краснознаменского района. В марте мужчина освободился из мест лишения свободы и в скором времени опять туда вернется.

Не вставший на путь исправления пьяный мужчина на одной из остановок пытался проникнуть в пассажирский автобус. Водитель закрыл дверь, однако злоумышленник продолжил стучать руками и ногами по кузову

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и выяснили, что он причастен еще как минимум к трем преступлениям, совершенным в Нестеровском районе: украл велосипед и угрожал расправой хозяйке транспортного средства и соседке, которая стала свидетельницей похищения.

Сейчас уголовник арестован, возбуждено три уголовных дела.