Житель Озерска проведет 11 лет в колонии за наркотики

37-летнийц житель Гурьевска приговорён к длительному сроку заключения за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина вырастил делянку конопли и собрал нехилый «урожай» - более 15 килограммов марихуаны. Наркотики он хранил в хозпостройке в поселке Шилово Озерского района и планировал продавать на территории области.

Однако его задержали, судили и приговорили к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.