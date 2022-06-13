Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 июня 2022 9:54

Житель Озерска проведет 11 лет в колонии за наркотики

Мужчина хранил более 15 килограммов марихуаны
Виктор Сергеев

37-летнийц житель Гурьевска приговорён к длительному сроку заключения за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина вырастил делянку конопли и собрал нехилый «урожай» - более 15 килограммов марихуаны. Наркотики он хранил в хозпостройке в поселке Шилово Озерского района и планировал продавать на территории области.

Однако его задержали, судили и приговорили к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.