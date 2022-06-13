В Пионерском отремонтировали фасад больницы и коридоры поликлиники

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Пионерском завершился ремонт здания больницы и поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За счет средств федерального и областного бюджетов обновили фасад стационара и входную группу, в которой появились раздвижные двери. Также здание получило систему видеонаблюдения. Всего на работы было потрачено 11 млн рублей.

Помимо этого, были отремонтированы коридоры поликлиники. Там полностью заменили покрытие стен и потолков, коммуникации, двери кабинетов врачей и проведения исследований, светильники. Для покрытия полов использовали нескользящую плитку, для стен – краску, позволяющую проводить их дезинфекцию.

Напомним, что поэтапный капитальный ремонт помещений проводится в больнице Пионерского с 2017 года. Перед чемпионатом мира по футболу – 2018 там был построен новый корпус с первым за пределами Калининграда аппаратом МРТ.