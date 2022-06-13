Власти выдали разрешение на строительство детского хосписа в Калининграде

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Министерство градостроительной политики области выдало разрешение на строительство детского хосписа в Калининграде. Соответствующий документ опубликован в реестре выданных разрешений на сайте регионального правительства.

Двухэтажное здание будет построено на улице Д. Донского недалеко от детской областной больницы. Земельный участок под строительство областные власти передали осенью 2019 года. Площадь хосписа составит чуть более 6 тысяч квадратных метров.

Разрешение на строительство выдано благотворительной автономной некоммерческой организации "Хоспис дом Фрупполо» и действует до декабря 2024 года.