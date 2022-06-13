Калининградка зарезала сожителя и уверяла, что мужчину покусала собака

. Фото: Архив "КП"

В Гурьевске вынесли приговор местной жительнице, которая зарезала сожителя. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел в поселке Высокое. В ходе ссоры женщина нанесла мужчине два удара в живот. Спустя 20 дней он скончался в больнице.

В ходе судебного заседания сельчанка заявила, что не брала в руки нож, а сожителя покусала собака. Хотя еще в ходе предварительного следствия она дала явку с повинной.

Суд приговорил ее к 3 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.