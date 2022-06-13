14 июня в Калининграде пройдет донорская акция

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде во вторник, 14 июня, пройдет Всемирный день донора. Сдать кровь можно будет в мобильном комплексе областной Станции переливания крови на пл. Победы с 8.30 до 13 часов

Помимо этого, в обычном режиме – с 8 до 13 часов - будет работать станция переливания крови на ул. Чкалова, 29.

Для участия в донорской акции при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ с регистрацией в регионе.

О том, как правильно подготовиться к донации, можно узнать на официальном сайте станции переливания крови. Также всю информацию можно уточнить по телефонам: 92-48-17, 21-55-41.