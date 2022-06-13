Консультации врачей и диагностика: В Балтийске пройдет фестиваль здорового образа жизни

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В Балтийске в течение почти двух недель, с 14 по 23 июня, пройдет «Фестиваль здорового образа жизни». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Во вторник, 14 июня горожане смогут получить консультации специалистов: врача-диетолога, врача по медицинской профилактике, медицинского психолога, а также пройти экспресс-диагностику уровня глюкозы и кислорода в крови, артериального давления, исследование на смокелайзере.

Место проведения: ул. В. Егорова,10 (ориентир – супермаркет SPAR). Время – с 11 до 15 часов.

Помимо этого, с 11 до 12 часов врач-диетолог Центра общественного здоровья приглашает всех желающих на лекционное занятие по питанию при сердечно-сосудистых заболеваниях. Место проведения - библиотека им. В.Г. Белинского (ул. Сенявина, 12).

Программа на 17 и 23 июня будет размещена дополнительно.