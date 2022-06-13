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Общество13 июня 2022 11:28

Во вторник в Калининградской области проверят работу сирен

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

Во вторник, 14 июня, в Калининградской области пройдет плановая техническая проверка систем оповещения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Эта процедура предусматривает запуск средств оповещения и передачу проверочного речевого сигнала. Проверка позволит оценить готовность региональной автоматизированной системы оповещения населения области.

Власти напоминают, что кратковременное звучание сигнала служит исключительно для проверки состояния систем оповещения и никаких действий населения не предусматривает.