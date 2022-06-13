В Калининграде поджигателей машин нашли по объявлению в интернете

Жителя Калининграда будут судить за поджог двух машин и хранение наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Горожанин со своим приятелем откликнулись на объявление в интернете, в котором предлагалось за 40 тысяч рублей сжечь два автомобиля «Ауди». Деньги поджигатели отработали 31 декабря 2020 года, уничтожив стоящие на парковке на улице Горького машины.

Пироман также попался на хранении наркотиков, при досмотре у него обнаружили почти 2 грамма амфетамина, что является крупным размером.

Судебное заседание по уголовному делу состоится 14 июня.