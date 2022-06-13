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Общество13 июня 2022 12:04

В поселке Ровное под Гвардейском открылся пляж

Водоем и территорию вокруг подготовили к купальному сезону
Виктор Сергеев

В поселке Ровное Гвардейского района открылся благоустроенный пляж. Об этом сообщается на странице муниципалитета во ВКонтакте.

Водоем и территорию вокруг подготовили к купальному сезону, сделали парковку, установили спасательный пост, детские и спортивные площадки, шезлонги, раздевалки. Также было обустроено место для сбора мусора.

В этом году на территории Гвардейского района будут работать два муниципальных пляжа – в поселке Березовка и Ровное. Эти зоны отдыха прошли все необходимые проверки, допущены к купальному сезону и готовы к приему отдыхающих.