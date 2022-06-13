В поселке Ровное под Гвардейском открылся пляж

В поселке Ровное Гвардейского района открылся благоустроенный пляж. Об этом сообщается на странице муниципалитета во ВКонтакте.

Водоем и территорию вокруг подготовили к купальному сезону, сделали парковку, установили спасательный пост, детские и спортивные площадки, шезлонги, раздевалки. Также было обустроено место для сбора мусора.

В этом году на территории Гвардейского района будут работать два муниципальных пляжа – в поселке Березовка и Ровное. Эти зоны отдыха прошли все необходимые проверки, допущены к купальному сезону и готовы к приему отдыхающих.