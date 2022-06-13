МЧС предупреждает об очередной грозе в Калининградской области

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайшие часы в Калининградской области ожидается гроза. Как сообщает региональное управление МЧС, фронт смещается с юго-запада на северо-восток. При грозе ожидаются ливневые дожди.

В МЧС напоминают, что в грозу запрещено купаться в водоемах и опасно выходить в море на маломерных судах. Не рекомендуется пользоваться мобильными телефонами на открытом воздухе. Нельзя находиться вблизи одиноко стоящих деревьев или рядом с опорами линий электропередачи, работающими светофорами.

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