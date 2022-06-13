В Калининградском зоопарке посадили на диету самку ленивца

. Фото: Калининградский зоопарк

На диету посадили самку двупалого ленивца по кличке Берди.

- За последнее время Берди наела жирок, поскольку очень любит сладкие фрукты, - объясняют специалисты зоопарка. - Сладкие сочные фрукты в большом количестве вредны для животных. Виноград, яблоки, бананы в избытке приводят к ожирению и болезням. Сладкоежек стараются перевести на естественные и полезные корма.

Напомним, Берди привезли в Калининградский зоопарк осенью 2019 года из Екатеринбурга. В ноябре 2021-го у нее появился спутник - самец по кличке Сбышек перебрался к нам из Чехии.