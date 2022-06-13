Калининградский «Автотор» получил комплектующие для работы в июле и августе

Контейнеры с комплектующими поступили из Европы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в «Автоторе», теперь завод сможет обеспечить работу конвейера в июле и августе.

- Мы очень благодарны губернатору Антону Алиханову за помощь в решении вопроса доставки контейнеров с комплектующими, которые мы ждали несколько месяцев, - отметили в компании. - В сочетании с предпринимаемыми руководством «Автотор» мерами по загрузке персонала это позволит частично обеспечить занятость людей и работу конвейера в июле и августе. Но говорить о возобновлении работы предприятия в штатном режиме пока рано.

Компания также продолжает готовиться к производству электромобилей. Первые эксземляры планируется выпустить в Калининграде в 2023 году.