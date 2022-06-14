До +27: синоптики рассказали о погоде на неделю в Калининграде

. Фото: Александр Подгорчук

Калининград ждет довольно теплая и местами дождливая неделя. При этом выходные могут оказаться действительно жаркими.

По данным Гидрометцентра России, со вторника по четверг воздух в нашем городе будет прогреваться до +17...+19 градусов, не исключен небольшой дождь.

Новая волна тепла прогнозируется в конце недели. В пятницу температура вырастет до +20...+22 градусов, в субботу термометр покажет +23...+24.

Самым жарким днем станет воскресенье. Портал rp5.ru ожидает +27 градусов и отсутствие осадков.