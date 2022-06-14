Больного туберкулезом жителя Краснознаменска принудительно госпитализировали

. Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы принудительно доставили в больницу жителя Краснознаменска для лечения от туберкулеза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина, у которого было выявлен туберкулез, отказывался от госпитализации и скрывался от должностных лиц. Поскольку это трудноизлечимое заболевание опасно не только для самого человека, но и для окружающих, суд вынес решение госпитализировать его в недобровольном порядке.

Судебные приставы разыскали мужчину, который находился в квартире своих родителей. В этот же день при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил мужчина был препровожден в областной противотуберкулезный диспансер.