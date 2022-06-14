В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 14 июня нет света и воды

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В Калининграде во вторник, 14 июня, в течение дня отключено электричество в домах на 17 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Киевская 6-22, 22а, 25, пер. Трамвайный 1-11, 2-12, 12а, 13 (д/с №26), 14-50, 31-41, 52 (д/с №46), ул. Офицерская 6, ул. Брамса 28-40, 31-33, ул. Г. Димитрова 1-3, ул. Кирова 10-14, пер. Кирова 1-9, 6-8, ул. Репина 1, 2-6, 4б, 3-5, ул. Римского-Корсакова 16а, 18, Советский пр-кт 13-19.

До 16 часов электричество отключено по ул. Джамбула 2, 7, 9, пер. Джамбула 2, 4, 5-13, ул. Ижорская 3-11, 6-10, 15, 18-28, ул. Каблукова 4, 5, 7, 8-18, 8а, 9, 9б-г, 13-19 15а, ул. Карташева 47, 49, 50а, 52, 53, 53а, 56, 56а, 58, 59а, 57-75, ул. Новгородская 2, 2а-д, 6, 8, 8а, ул. Сухумская 7, ул. Урицкого 1, 7а, 7-11, 10, 21, 23, 31.

Холодное водоснабжение приостановлено до 17.00 по пр-кт Победы 130-14, 142.