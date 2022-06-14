Калининградская теннисистка завоевала бронзу первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Москве прошли национальные соревнования по настольному теннису среди детей не старше 11 лет. На базе спортивного комплекса «Чертаново» сыграли 96 девушек и 96 юношей из 38 регионов РФ.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, впервые за последние 35 лет призером турнира такого класса стала представительница Калининградской области Полина Копылова. Десятилетняя воспитанница Ольги Тесля и Кирилла Воробьева подтвердила статус одной из наиболее талантливых и перспективных теннисисток, успешно завершив пока лучший сезон в своей карьере.

Обладательница бронзовой медали выиграла десять матчей из одиннадцати возможных, уступив только в четвертьфинале Алисе Усмановой из Оренбургской области. Это был ее восьмой матч, после чего калининградская спортсменка одержала еще три победы. В том числе сенсационно переиграв третью ракетку турнира Ульяну Кизимову из Оренбурга во встрече за одно из двух третьих мест. Уступая в решающей пятой партии 8:10, Полина Копылова сумела переломить ход встречи и победить 12:10.