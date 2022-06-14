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Общество14 июня 2022 10:42

Росгвардейцы задержали калининградца, напавшего с «розочкой» на приятеля

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Сотрудники Росгвардии задержали калининградца, напавшего на своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Инцидент произошел на улице Новинской. 35-летний мужчина нанес своему знакомому несколько ударов по голове бутылкой, а когда та разбилась, нанес осколком резаные раны в область головы и шеи, скрывшись затем в неизвестном направлении. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Росгвардейцы по полученным приметам разыскали подозреваемого, который пытался скрыться в лесополосе по улице Володарского. На теле и одежде задержанного имелись многочисленные следы крови. Его доставили в отдел полиции для возбуждения уголовного дела.