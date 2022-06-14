Калининградка потеряла 7-летнего сына, ребенок один ночью ходил по городу

Жительницу Калининграда привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Горожанка отдыхала с 7-летним сыном на озере, увлеклась беседой с родственницей и не заметила отсутствие сына. Мальчик самостоятельно пошел домой, однако дверь ему никто не открыл.

«Тогда он отправился назад, но заблудился и встретил взрослую знакомую. Женщина неоднократно пыталась дозвониться до мамы ребенка, но та не брала трубку. Она вызвала полицию. Через некоторое время к дому приятельницы подошла и мать ребенка», - рассказали в пресс-службе УМВД.

На место приехали инспекторы по делам несовершеннолетних, которые провели профилактическую беседу о недопустимости безнадзорного нахождения детей вблизи водоемов и в вечернее время.

На непутевую мать составили протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Санкции статьи предусматривают штраф в размере до 500 рублей.