Льготный проезд для калининградских студентов и школьников планируют сделать круглогодичным

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С 2023 года льготный проезд для студентов и школьников в Калининградской области планируется сделать круглогодичным. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

Сейчас 50-процентная оплата проезда действует только во время учебы.

«Ввести меру поддержки в этом году сложно, так как необходимо внести соответствующие правки в законы Калининградской области, поскольку компенсацию средств перевозчикам взял на себя региональный бюджет», - отметили в пресс-службе правительства области.

Напомним, что 50%-ная льгота на проезд в областных автобусах предоставляется учащимся, имеющим транспортную карту «Волна Балтики Регион». В пригородных поездах для приобретения льготного билета студентам необходимо предоставить студенческий билет (билет учащегося) очной формы обучения, школьникам – справку учащегося.