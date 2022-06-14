По факту ДТП с тремя погибшими под Багратионовском возбуждено уголовное дело

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция завела уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими в Багратионовском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, трагедия произошла 12 июня на автодороге Калининград - Мамоново. Водитель «Фольксвагена» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество и врезался в проезжающий БМВ.

В результате аварии водитель и двое пассажиров «Фольксвагена» погибли на месте происшествия.

По уголовному делу назначена автотехническая экспертиза, опрошены очевидцы и 37-летний водитель БМВ.