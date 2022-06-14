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Общество14 июня 2022 13:24

Поставки шампиньонов в Калининградскую область выросли в два раза

С начала года в область поступило 300 тонн грибов
Виктор Сергеев

С начала 2022 года в Калининградскую область поступило 300 тонн шампиньонов из Белоруссии, что практически в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года (163 тонны). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Вся подкарантинная продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами, выданными органом по карантину растений страны-экспортера и товарно-сопроводительными документами. Тем не менее от поступивших партий грибов были отобраны образцы и направлены в подведомственную лабораторию.

Вся подкарантинная продукция допущена к ввозу после проведения карантинного фитосанитарного контроля, добавили в пресс-службе ведомства.