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Общество14 июня 2022 13:30

Власти Советска напоминают о запрете купания в фонтане на набережной

Виктор Сергеев
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Фото: Администрация Советска

В Советске запрещено купание в фонтане на набережной. Об этом напоминает городская администрация на своей странице во ВКонтакте.

Летом фонтан стал местом притяжения местной детворы, которая ныряет в воду с разбега.

«Купание в фонтане не только запрещено, но и небезопасно для человека. Вода циркулирует по замкнутому контуру. Купание в нем может обернуться заражением острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, вирусным гепатитом А. Кроме этого, торчащие трубопроводы, насосы, каменистое дно, электрооборудование могут стать причиной серьезной травмы», - заявили в мэрии Советска.