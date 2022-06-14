Калининград оказался в конце рейтинга регионов РФ по доступности жилья для семей

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Калининградская область заняла всего лишь 74-е место среди 84 регионов России по доступности жилья для семей. Об этом говорится в исследовании, проведенном РИА «Новости».

В качестве индикатора выступило минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком, где родители получают среднестатистическую зарплату, сможет без долгов и кредитов накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах начала 2022 года в своем регионе. При этом семья на эти цели должна откладывать все средства, оставшиеся после того, как сделаны все необходимые для повседневной жизни траты — их высчитывали, ориентируясь на прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей.

По данным исследования, калининградской семье необходимо 11 лет и 7 месяцев, чтобы накопить на квартиру. Годом ранее ситуация явно была лучше, потому что для этого требовалось 9 лет и 2 месяца.

В лидирующую пятерку рейтинга, как и годом ранее, вошли представители северных регионов РФ. Верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Магаданская область, ЯНАО и НАО, где семьям с одним ребенком необходимо три и менее года для того, чтобы накопить на типовую «двушку».