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Общество14 июня 2022 15:23

В Калининграде рецидивист совершил кражу в храме

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

В Калининграде по горячим следам задержали мужчину, который совершил кражу в храме. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленник похитил у 61-летней прихожанки сумку с документами и деньгами, которую пенсионерка оставила на лавке.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний злоумышленник, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи. В ходе патрулирования улиц полицейские увидели подходящего по приметам мужчину. Его задержали и доставили в отдел полиции. При нем была похищенная сумка.

По данному факту возбуждено уголовное дело.