На Куршской косе начали заготавливать веники для косуль и лосей

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На Куршской косе начался сезон заготовки так называемых подкормочных веников. Собранные летом ветви деревьев помогут копытным обитателям национального парка пережить зиму.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, 13 июня две группы волонтеров связали 250 рябиновых веников.

«Всего по плану за лето необходимо заготовить 2,5 тысячи веников. Они будут размещены под навесы на специальных подкормочных площадках. Это лакомство для копытных. Леса на Куршской косе преимущественно хвойные, поэтому подобные мероприятия очень важны», – отметили в нацпарке.