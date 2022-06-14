На ул. Ялтинской в бассейне гостиничного комплекса едва не утонул 6-летний ребенок

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Следственный комитет проводит проверку по факту несчастного случая в бассейне гостиничного комплекса на улице Ялтинской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 12 июня. Отдыхающие вытащили из бассейна 6-летнего мальчика с признаками механической асфиксии в результате утопления в воде. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

По предварительным данным, мальчик с родителями находился в гостиничном комплексе на отдыхе. Без присмотра родителей малолетний пошел купаться в уличном бассейне, максимальная глубина которого составляет 1,5 м. Не умея плавать, оказавшись на глубине, ребенок ушел под воду.

В ходе проверки детально выясняются все обстоятельства произошедшего, заверили в пресс-службе Следственного комитета.