Антон Алиханов выдвинут кандидатом на пост губернатора Калининградской области

Антон Алиханов.
Фото: Александр КАТЕРУША
Региональное отделение «Единой России» выдвинуло кандидата на пост губернатора Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.
На прошедшей партийной конференции регионального отделения ЕР кандидатуру действующего главы области Антона Алиханова поддержало большинство делегатов. Тайное голосование состоялось во вторник, 14 июня, в Музее Мирового океана.
В мероприятии принял участие секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Выборы губернатора Калининградской области пройдут 11 сентября.