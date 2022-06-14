Антон Алиханов выдвинут кандидатом на пост губернатора Калининградской области

Антон Алиханов. Фото: Александр КАТЕРУША

Региональное отделение «Единой России» выдвинуло кандидата на пост губернатора Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

На прошедшей партийной конференции регионального отделения ЕР кандидатуру действующего главы области Антона Алиханова поддержало большинство делегатов. Тайное голосование состоялось во вторник, 14 июня, в Музее Мирового океана.

В мероприятии принял участие секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Выборы губернатора Калининградской области пройдут 11 сентября.