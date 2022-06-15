В Калининград везут известную картину из Третьяковской галереи

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В Калининград из Государственной Третьяковской галереи в специальном боксе везут «Портрет сестер княжон Анны Гаврииловны и Варвары Гаврииловны Гагариных» работы известного художника-сентименталиста Владимира Боровиковского. Живописный шедевр представят в Кафедральном соборе на острове Канта в рамках уникального проекта «Выставка одной картины». Ранее Калининград уже видел полотна величайших русских художников: «Московский дворик» Василия Поленова, «У открытого окна. Портрет дочерей Ф. И. Шаляпина» Константина Коровина, «Импровизацию 7» Василия Кандинского.

Как рассказали в пресс-службе собора, выставка откроется 19 июня. На открытие прилетит главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова. В этот вечер на одной сцене с картиной музыку Моцарта, Бетховена, Шуберта, романсы и песни российских и зарубежных авторов конца XVIII века исполнит ансамбль старинной музыки Les Moscovites.

Закрытие выставки 17 июля также будет отмечено концертом.