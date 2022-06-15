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Спорт15 июня 2022 6:38

«Балтика» заключила контракт с футболистом из Боснии и Герцеговины

Источник:kp.ru

Новобранцем калининградского ФК «Балтика» стал 28-летний форвард из Боснии и Герцеговины Гедеон Гузина.

Как сообщает пресс-служба «Балтики», контракт с игроком заключен сроком на 2 года.

«Профессиональную карьеру начал в 2012 году. Выступал за боснийские клубы «Дрина», «Сутьеска Фоча», «Текстилак», «Борац», «Звезда», «Младост», «Сараево», хорватскую «Истру» и словенский «Радомлье». Провел в общей сложности 184 официальных матча (40 голов, 17 голевых передач)», - говорится в сообщении.

Известно, что, играя за ФК «Сараево» в сезоне-2019/2020, футболист стал чемпионом Боснии и Герцеговины.