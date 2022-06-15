Калининградца будут судить за кражу трусов из магазина

В Калининграде подчистили магазин нижнего белья и трикотажа. В полицию обратился директор торговой точки, который сообщил, что неизвестный похитил 4 набора мужских трусов. Сумма ущерба составила около 6 тыс. рублей.

Полиция установила и задержала подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 52-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник, выбрав момент, когда продавец отвернется, похитил нижнее белье, спрятав его под одежду. Трусы он быстро продал, деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание до двух лет лишения свободы.