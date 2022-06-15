В Полесске из питомника похитили саженцы яблони

В Полесске из питомника похитили 12 саженцев яблони и 5 кустов голубики, ущерб составил более 7 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что злоумышленник проник на территорию питомника… через дыру в заборе. Он спокойно выкопал растения и увез их на грузовике.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленником оказался безработный 33-летний житель поселка Победино Славского района.

«Яблоня и голубика, которые он похитил, были обнаружены стражами порядка в сарае возле дома злоумышленника», - отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело.