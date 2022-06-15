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Происшествия15 июня 2022 7:14

Жителя Озерска судят за убийство, совершенное в 2009 году

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Спустя 13 лет после совершения преступления перед судом предстанет 67-летний житель Озерского района. Вину мужчина отрицает, но следователи регионального управления СКР собрали достаточно доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к убийству приятеля.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, в мае 2009 года у кладбища в поселке Новостроево Озерского района местные жители обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами в области шеи.

«Молекулярно-генетические, медико-криминалистические, судебно-медицинские и другие экспертизы, допросы свидетелей, тщательный анализ собранных доказательств позволили следствию прийти к выводу о причастности обвиняемого к совершению указанного преступления», - отмечают в СК.

Уголовное дело уже направлено в суд.