Жителя Озерска судят за убийство, совершенное в 2009 году

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Спустя 13 лет после совершения преступления перед судом предстанет 67-летний житель Озерского района. Вину мужчина отрицает, но следователи регионального управления СКР собрали достаточно доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к убийству приятеля.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, в мае 2009 года у кладбища в поселке Новостроево Озерского района местные жители обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами в области шеи.

«Молекулярно-генетические, медико-криминалистические, судебно-медицинские и другие экспертизы, допросы свидетелей, тщательный анализ собранных доказательств позволили следствию прийти к выводу о причастности обвиняемого к совершению указанного преступления», - отмечают в СК.

Уголовное дело уже направлено в суд.