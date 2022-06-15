Почетным гражданином Калининграда выбрали директора школы № 2

Почетным гражданином Калининграда стала директор школы № 2 Нина Саблина.

Голосование состоялось на заседании горсовета депутатов в среду, 15 июня. За проголосовали 19 депутатов. Против высказались пятеро.

Нина Николаевна Саблина - директор школы № 2, заслуженный учитель РФ.

С 2009 года в школе успешно внедряется модель обучения «Кадетское образование». В 2018 году школа стала победителем конкурса министерства финансов Калининградской области, в 2021 году – победителем регионального конкурса на предоставление грантов с проектом «Формирование функциональной грамотности обучающихся на основе внедрения феноменоориентированного обучения».

Работа школьного краеведческого музея отмечена на уровне города и области, обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами различных этапов всероссийской олимпиады школьников.

Официальная церемония присвоения звания состоится в Центральном парке 10 июля.