В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 15 июня нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в среду, 15 июня, в течение дня отключено электричество в домах на 10 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16 часов света не будет на ул. Серж. Карташева, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 127а, 129, 131.

ул. Магнитогорская с/т «Надежда».

До 18 часов без электроснабжения останутся:

ул. Красноармейская, 1-5, 7-11, 13-17, 19-29.

ул. Багратиона, 29,29а, 31-33, 35-38, 39-41, 43-47.

ул. Б. Хмельницкого, 59, 61, 61а, 71-77, 79, 81-87.

ул. Эпроновская, 1.

ул. Киевская, 6-22, 22а, 25.

пер. Трамвайный, 1-11, 2-12, 12а, 13 (д/с №26), 14-50, 31-41, 52 (д/с №46).

На ул. Бежецкой, 2-8 и ул. Краснопрудной, 45-51 электричества не будет сегодня до 20:00.

С 10:00 до 17:00 без холодного водоснабжения останутся потребители на ул. ул. Мукомольной, 1-29, 2-8, 10-12, 12а-б, 14, 29-57, ул. Аллея смелых, 38а, ул. Дюнной, 5, 7, 12.