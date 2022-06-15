Cпортсмен из Калининграда завоевал бронзу первенства России по рукопашному бою

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Брянске прошли юношеские соревнования по рукопашному бою. На коврах одноименного спортивно-оздоровительного комплекса лучших определили среди 312 бойцов не старше 13 лет из 44 регионов РФ.

Из шести калининградцев призером смог стать только один Глеб Козин. Представитель профильной калининградской спортивной школы № 13 и клуба «Белый волк» провел три поединка в весовой категории до 70 килограммов, выиграв два. Победив в четвертьфинале Елисея Зайцева из Тюменской области 5:0, Глеб Козин уступил с аналогичным счетом в полуфинале будущему чемпиону Христофору Вардикову из Ставропольского края.

А затем уверенно выиграл встречу за одно из двух третьих мест у Ашота Саргсяна из Ростовской области.