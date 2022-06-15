Власти прокомментировали ход работ по строительству детсада на ул. 3-го Белорусского Фронта

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Строительство нового детского сада на улице 3-го Белорусского Фронта в Калининграде идет по плану. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время рабочие устанавливают системы отопления, водоснабжения и водоотведения, продолжают электромонтажные работы. В планах – благоустройство территории.

В саду будет шесть ясельных групп раннего возраста и 18 групп для дошкольников, технические помещения, залы для музыкальных занятий и физкультуры, студия хореографии.

Детский сад откроется до конца 2022 года.