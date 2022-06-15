Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2022 10:37

Власти прокомментировали ход работ по строительству детсада на ул. 3-го Белорусского Фронта

Виктор Сергеев
.

.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Строительство нового детского сада на улице 3-го Белорусского Фронта в Калининграде идет по плану. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время рабочие устанавливают системы отопления, водоснабжения и водоотведения, продолжают электромонтажные работы. В планах – благоустройство территории.

В саду будет шесть ясельных групп раннего возраста и 18 групп для дошкольников, технические помещения, залы для музыкальных занятий и физкультуры, студия хореографии.

Детский сад откроется до конца 2022 года.