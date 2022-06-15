На территории Нахимовского училища в Калининграде решили построить бассейн

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На территории филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде решили построить бассейн. Об этом стало известно в ходе визита в регион вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, сообщает пресс-служба областного правительства. Бассейн расположится за основным корпусом.

Сообщается, что Турчак высоко оценил военно-патриотическое воспитание учащихся, а также уровень общеобразовательной подготовки юношей. По его словам, учебно-материальная база - одна из самых передовых в стране.