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Общество15 июня 2022 11:52

Корпорация развития области стала собственником двух исторических зданий

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Корпорация развития Калининградской области стала собственником комплекса замка Тапиау в Гвардейске и здания крайсхауса в Железнодорожном. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

«Регистрация Росреестром права собственности завершила юридическое оформление объектов и открывает возможность для последующей их ревитализации в рамках инвестиционных проектов», - говорится в сообщении корпорации.

Напомним, в прошлом году здание Тапиау было передано в областную собственность, находившееся там исправительно-трудовое учреждение было выведено.

Крайсхаус - величественное здание бывшего районного управления, построено в начале XX века в стиле нового немецкого барокко. В послевоенное время и до начала 2000-х годов здесь размещались детские социальные учреждения. По данным корпорации, после заключения инвестиционного соглашения для комплекса будет подобрана концепция современного использования.