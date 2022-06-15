За сутки в области в дорожных авариях пострадали два человека

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Два человека пострадали в дорожных авариях в Калининградской области во вторник, 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На Северном обходе водитель «Лады» превысил скорость и врезался в дорожное ограждение. В результате аварии 58-летний пассажир получил травмы.

На проспекте Мира 67-летнему водителю грузового микроавтобуса «Ивеко» стало плохо за рулем, и он «догнал» «Мерседес». В результате столкновения травмы получил виновник ДТП.