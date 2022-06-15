Калининградские кадеты и студенты отправятся в поход на яхтах по рекам и Куршскому заливу

. Фото: Музей мирового океана

Водный поход на морских ялах по внутренним водным путям Калининградской области организуют для воспитанников кадетских классов и курсантов морских образовательных учреждений. Как сообщает пресс-служба Музея Мирового океана, на этот раз поход стартует 16 июня и посвятят его 350-летию Петра Великого.

- Участники пройдут в том числе и по маршруту, которым Петр I следовал по рекам и Куршскому заливу. Поход станет морской школой для ребят. Помимо получения навыков управления маломерными судами будущих моряков ждет знакомство с историей и природой края, историко-ландшафтными комплексами Гвардейского и Полесского районов, лекции и занятия, - рассказали организаторы.

В этом году на катерах, яхтах, ялах отправятся курсанты калининградских филиалов ВУНЦ ВМА и Нахимовского училища, кадеты Андрея Первозванного морского кадетского корпуса, кадеты Пионерской школы и ученики школы Полесска, студенты БФУ им. Канта, а также ребята из клубного объединения Музея Мирового океана «Юный моряк».

Возглавит поход, который продлится около 6 дней, музейное историческое судно - куренас «Русна», парусник рыбаков Куршского залива XVI века, воссозданный музеем.