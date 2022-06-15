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Общество15 июня 2022 13:06

На Куршской косе к июлю построят новый переход через авандюну

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На территории Куршской косы, напротив визит-центра национального парка (14-й км косы), идут строительные работы. Как рассказали в пресс-службе парка, строители возводят переход для отдыхающих.

- Идет монтаж нового перехода через авандюну. Его делают из особо прочных материалов. Открытие состоится в июле, - сообщили в нацпарке.

До окончания строительства туристам предлагают пользоваться соседним переходом, расположенным в 1 км в сторону Зеленоградска (13-й километр косы).

- Не стоит обходить стройку по песку во избежание разрушения защитного берегового вала, - отметили в администрации нацпарка.