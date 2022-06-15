Две калининградские выпускницы стали стобалльницами по русскому языку

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Стали известны результаты экзамена по обязательному предмету – русскому языку среди выпускников школ Калининградской области. ЕГЭ проводился в течение двух дней, 30 и 31 мая. В нём приняли участие 4 606 выпускников.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по итогам экзамена практически каждый пятый участник (818 человек) получил результат выше 80 баллов.

ЕГЭ по русскому языку состоял из 27 заданий. Успешно со всеми из них, набрав по сто баллов, справились две представительницы Калининградской области – выпускница школы №1 им. С.И. Гусева города Гусева Дарья Новикова и выпускница лицея «Ганзейская ладья» Екатерина Дмитроченко, которая ранее получила 99 баллов на ЕГЭ по химии.

Ещё 11 выпускников региона получили по 98 баллов. Среди них и стобалльница по химии из ШИЛИ Анна Шиминас. Высокий результат в 96 баллов у 28 человек.