В Калининграде уголовник украл 6 мобильников у школьников

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, похитившего сразу 6 мобильных телефонов у воспитанников образовательной организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию с заявлением обратилась преподаватель, которая сообщила, что дети лишились смартфонов во время посещения культурного мероприятия. Прибывшие на место полицейские опросили возможных очевидцев и установили личность мужчины, причастного к совершению кражи. Им оказался 47-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничество.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник проник на территорию, представившись папой одного из ребят. Войдя в помещение, он направился в холл, где лежали детские рюкзаки, вытащил несколько телефонов и скрылся. Общий ущерб составил 60 тысяч рублей.

На момент задержания он успел сбыть 2 телефона. Оставшиеся 4 гаджета изъяты и будут возвращены владельцам.