Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2022 13:36

В Калининграде уголовник украл 6 мобильников у школьников

Виктор Сергеев
.

.

Фото: Архив "КП"

В Калининграде полицейские задержали мужчину, похитившего сразу 6 мобильных телефонов у воспитанников образовательной организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию с заявлением обратилась преподаватель, которая сообщила, что дети лишились смартфонов во время посещения культурного мероприятия. Прибывшие на место полицейские опросили возможных очевидцев и установили личность мужчины, причастного к совершению кражи. Им оказался 47-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничество.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник проник на территорию, представившись папой одного из ребят. Войдя в помещение, он направился в холл, где лежали детские рюкзаки, вытащил несколько телефонов и скрылся. Общий ущерб составил 60 тысяч рублей.

На момент задержания он успел сбыть 2 телефона. Оставшиеся 4 гаджета изъяты и будут возвращены владельцам.