В Калининграде решили готовить больше специалистов в области сервиса и туризма

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В регионе увеличено число бюджетных мест на специальности в области сервиса и туризма. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным властей, рост туристической привлекательности Калининградской области выявил проблему дефицита кадров не только в индустрии туризма и гостиничной отрасли, но и в санаторно-курортных, рекреационных комплексах и сфере спа-услуг.

Для быстрого решения этой задачи в 2022 году открыто более 850 бюджетных мест в колледжах и вузах региона, которые объединяют весь спектр услуг в области ресторанно-гостиничного бизнеса и услуг сервиса. Это на порядок больше, чем в прошлые приемные кампании.

«Калининградская область с каждым годом становится все привлекательнее для туристов. Появляются новые заведения, гостиницы и другие учреждения гостеприимства. Вместе с вузами и колледжами мы своевременно закрываем дефицит кадров в этой отрасли, отрадно, что учреждения самостоятельно разрабатывают программы под запрос времени. Мы видим и у ребят большое желание обучаться по этим направлениям. Так, в прошлом году конкурс на повара составил 4,5 человека на место, а проходной балл в вузы составил в среднем 240. Это высокомотивированные абитуриенты, готовые развивать региональную экономику», – отметил губернатор Антон Алиханов.