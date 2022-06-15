В Калининграде служащий Балтфлота и поисковик незаконно ремонтировали и хранили оружие

. Фото: управление ФСБ России по Калининградской области

В Гурьевске осудили служащего Балтфлота и участника поискового отряда, которые незаконно хранили и ремонтировали огнестрельное оружие для дальнейшей продажи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

В местах их проживания оперативники ФСБ обнаружили три винтовки, 30 восстановленных оружейных стволов и 20 затворов, 74 переснаряженных патрона, килограмм бездымного пороха. Также был ликвидирован цех по ремонту и восстановлению оружия.

Служащего Балтфлота приговорили к 3 годам лишения свободы, поисковик получил 2,5 года. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима