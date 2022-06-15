Крест XIX века, конфискованный таможенниками в «Храброво», станет музейным экспонатом

. Фото: Таможня Калининградской области

Калининградские таможенники передали в Министерство культуры крест XIX века. Предмет был изъят в зоне таможенного контроля в аэропорту «Храброво» в 2009 году. Тогда гражданин РФ пытался вывезти его в Милан без разрешительных документов.

Как сообщает пресс-служба областной таможни, мужчина выплатил штраф, но не явился за предметом.

В 2021 году суд признал крест бесхозяйным имуществом, и тот был обращен в собственность государства. Крест XIX века имеет историческую и культурную ценность. Он был передан в управление Минкультуры России по Северо-Западу. В будущем старинный предмет передадут в одну из музейных организаций России.