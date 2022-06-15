Стало известно, насколько упала посещаемость торговых центров Калининграда

. Фото: Александр КАТЕРУША

Приостановка работы популярных магазинов, торгующих одеждой зарубежных брендов, негативно повлияла на трафик калининградских торговых центров. Как сообщили «Business FM Калининград» в управляющей компании ТЦ «Европа» и «Балтия Молл», сейчас посетителей стало меньше на 1200-1300 человек в день при пиковой посещаемости в выходные дни 25 тысяч, а в будние - 20 тысяч человек. Падение трафика в торговом центре «Балтия Молл» оказалось меньше - не более 5%.

При этом, как отметили в управляющей компании, начала расти выручка в других магазинах, расположенных в этих же торговых центрах. В «Европе» и «Балтии Молл» открыли свои магазины пять российских и калининградских производителей одежды и модных аксессуаров.