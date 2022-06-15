В Калининграде саперы уничтожили фугасные авиационные бомбы

Напряженный момент - сапер готовит опасную находку к транспортировке на полигон. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В среду, 15 июня, саперы Невского спасательного центра МЧС России уничтожили три фугасные авиационные бомбы (ФАБ-100). Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

- Их обнаружили на территории Балтийского и Светловского округов, - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, специалисты Невского спасательного центра вместе с коллегами других подразделений МЧС решают на территории Калининградской области еще одну важную задачу. С 24 мая этого года ежедневно поднимают на поверхность сотни снарядов времен Великой Отечественной войны со дна Балтийского моря - в месте, где затоплена немецкая баржа. Далее взрывоопасные предметы доставляют на берег и увозят на полигон для уничтожения.

Баржа находится на 17-метровой глубине в полутора километрах от городского пляжа в Балтийске. После шторма снаряды иногда выносит на берег, что создает особую опасность во время купального сезона.

- Чтобы предотвратить беду, подразделения МЧС будут работать до полного обезвреживания объекта, - отметили в МЧС.