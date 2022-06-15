В Калининградской областной клинической больнице установлено новое оборудование для лечения онкопациентов

Новое оборудование готово к работе. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской областной клинической больнице заработал новый аппарат для лечения пациентов с онкозаболеваниями. Оборудование в радиологическое отделение лечебного учреждения на улице Подполковника Иванникова поставлено в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Как рассказал заведующий радиологическим отделением областной больницы Евгений Трофимов, новый аппарат – близкофокусный рентгенотерапевтический, белорусского производства.

Оборудование предназначено для лечения как опухолевых процессов на коже и слизистых оболочках, так и неопухолевых. В основном аппарат будет использоваться для терапии рака кожи и слизистых.

- Для того чтобы установить новое оборудование в радиологическом отделении, областная больница за счет собственных средств провела ремонт помещения. На эти цели было направлено около миллиона рублей. Были усилены стены, потолок, пол; установлена специальная металлическая дверь. Все это было сделано в соответствии с требованиями к работе с медицинской техникой радиологической направленности, - рассказали в минздраве.